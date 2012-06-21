Микола ШОТ,
«Урядовий кур`єр»
Зведений загін тернопільських поліцейських повернувся із зони Операції об’єднаних сил. На сході країни вони два місяці виконували службові завдання. На їхнє повернення з нетерпінням чекали не лише рідні, а й другокласник із Тернополя Сашко Леськів. Хлопчикові правоохоронці привезли цуценя. Каже, давно мріяв про собаку, з яким міг би гратися, турбуватися про свого чотирилапого друга.
За словами командира роти поліції особливого призначення «Тернопіль» Віталія Цапа, колеги-військовослужбовці, змінюючи місце дислокації, у соцмережі написали, що в них є цуценя й хочуть віддати його в добрі руки. Мати Сашка, побачивши таке повідомлення, дуже захотіла взяти цього собаку й попросила правоохоронців привезти пухнастика зі сходу до файного міста.
Прохання поліціянти виконали. Вони передали біле цуценя на кличку Джим маленькому Сашкові. Хлопчик дуже був втішений таким другом, узяв його на руки та пригорнув. Правоохоронцям же щиро подякував і вручив їм коробку цукерок.