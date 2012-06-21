Із представниками Руху ветеранів України зустрілися Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда. Темою зацікавленої розмови стало об’єднання соціальних груп, довкола яких було зосереджено роботу двох колишніх міністерств — у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
«Зустріч вийшла максимально відвертою та щирою, нам вдалося довести пріоритетність проблем і потреб ветеранів та внутрішньо переміщених осіб для уряду, — цитує слова Олексія Гончарука департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Мушу визнати, проблема глибша, ніж ми прогнозували спочатку. Але впевнений, ми знайдемо необхідні механізми. Дам доручення Мінфіну, Мін’юсту, Мінветеранів та Мінсоцполітики максимально швидко провести робочі наради з цього питання. Думаю, рішення знайдемо. Головне, що є розуміння позицій».