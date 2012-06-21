До Запоріжжя завітала делегація Миколаївського осередку молодіжної громадської організації «Українська академія лідерства». Протягом трьох днів 36 студентів з 15 областей України побували у визначних місцях Запорізької області.
Гості розповіли, що «Українська академія лідерства» — це програма суспільного розвитку, унікальний шанс для молоді розкрити потенціал та застосувати його для власного вдосконалення. Студенти академії подорожують Україною, за кордоном, розробляють соціальні проекти, вчаться працювати в команді, вивчають основи управління проектами, філософію, історію, літературу й інші предмети.
Керівник обласного центру допомоги учасникам АТО Олексій Сквордяков і ветеран АТО Тимур Книш розповіли студентам про свій бойовий шлях захисту Вітчизни, побут наших воїнів, надію на перемогу.
— Від активної позиції людей залежить, якою буде держава, — наголосив Тимур Книш. — Молодь — наше майбутнє. Я бажаю вам завжди любити та захищати Україну, поважати власний народ.
Лідер волонтерської команди «Вареники ЗП» Надія Мороз розповіла про волонтерську допомогу українських військових.
— Наша армія змінилася, вона стала сильною через патріотично налаштованих солдатів. Військові взуті, одягнені й озброєні, — сказала вона. — Проте з’явилася нагальна потреба в моральній підтримці бійців, які перебувають далеко від домівок, коханих та близьких. Важливо дати зрозуміти: вони не залишаться сам на сам, їх чекають вдома з перемогою, їхній подвиг потрібен. Ми часто їздимо на фронт, веземо бійцям власноруч приготовлені вареники, пиріжки, інші смаколики. Разом співаємо українських пісень, розмовляємо на різні теми, обов’язково про плани на майбутнє.
Молодіжна делегація з Миколаєва також відвідала обласний центр допомоги учасникам АТО, музей військової слави 55-ї окремої артилерійської бригади та волонтерський центр «Солдатський привал».