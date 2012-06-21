Із резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ буде виділено 100 мільйонів гривень, які розподілять Державній службі з надзвичайних ситуацій для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Таке рішення про виділення додаткових коштів на ліквідацію пожежі у зоні відчуження на своєму позачерговому засіданні ухвалив Кабінет Міністрів України.
Також, як повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, уряд виділив Міністерству енергетики та захисту довкілля 44,9 мільйона гривень (для Держагентства лісових ресурсів – 10,1 мільйона та Держагентства з управління зоною відчуження – 34,8 мільйона) для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»