Увечері 22 вересня на 250-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася страшна за кількістю жертв аварія. Поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району на узбіччі траси для заміни спущеного колеса зупинився автобус, яким поверталася до Житомира туристська група з Яремчі.

Ніхто не підозрював, що в автобус вріжеться велетенська вантажівка-тягач DAF із напівпричепом-цистерною. Вона буквально знесла людей і транспортний засіб з дороги. Відтак 9 пасажирів загинули, 10 зазнали травм.

Уже відомо, що водії автобуса ввімкнули аварійну світлову сигналізацію та встановили на дорозі миготливий червоний ліхтар. Постраждалий транспортний засіб припаркували якомога ближче до узбіччя, однак через свої габарити він частково перебував на смузі руху, де в нього і врізалася вантажівка.

Напрошується висновок, що винуватець аварії — водій вантажівки, який на неосвітленій ділянці дороги чомусь не відреагував на включену аварійну сигналізацію непорушного автобуса, підсилену миготливим червоним ліхтарем.

Однак не все так однозначно, як видається на перший погляд, бо сліпе копіювання європейських норм і правил не завжди доречне й виправдане в нас. Багатьох здивує, що згідно з вимогами пункту 9.10 «Правил дорожнього руху» водії автобуса не мали виставляти знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар! Це слід робити лише у двох ситуаціях — скоєння дорожньо-транспортної пригоди або зупинки транспортного засобу в місцях з обмеженою оглядовістю дороги менш ніж 100 м, яка в тому місці була рівною, як стріла.

Проте більшість водіїв, навчених досвідом гірких реалій наших доріг, вважає за краще продублювати аварійну світлову сигналізацію ще й знаком аварійної зупинки, рівноцінною заміною якої у жодному разі не може бути «миготливий червоний ліхтар». Особливо у нічний час, коли на неосвітленій трасі зі жвавим рухом стомленим водіям досить важко зорієнтуватись, що блимає попереду — стопи і габарити чи аварійка і миготливий ліхтар. Натомість знак аварійної зупинки сплутати із чимось іншим вкрай важко.

Однак продиктована самим життям самодіяльність водіїв чомусь проігнорована офіційними «Правилами дорожнього руху». Крім того, чи не варто внести до них норму, що автобуси, на відміну від легкових і вантажних автомобілів, мають бути обладнані додатково до знака аварійної зупинки ще й переносним проблисковим маячком оранжевого кольору? Можна сказати, що це не по-європейськи, але в Європі на аналогічних дорозі Київ — Чоп трасах є нічне освітлення, а на місцевих дорогах, де машини проїздять час від часу, миготливого червоного ліхтаря справді цілком достатньо.

Дев’ятеро людей, що в одну мить загинули попри дотримання водіями постраждалого автобуса пункту 9.10 ПДР, — вагома підстава для того, щоб замислитися, чи відповідає він реаліям тих вітчизняних доріг, де інтенсивність руху і якість дорожнього полотна вже як у Європі, натомість освітлення автошляху вночі — як в Україні.