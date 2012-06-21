Збереження біологічного і ландшафтного різномаїття — мета і засіб підтримання екологічної рівноваги в біосфері. Тішить, що на Вінниччині збільшується кількість заповідних територій. Нещодавно у Бершадському районі створили ландшафтний заказник місцевого значення «Костоління», покликаний охороняти і зберігати у природному стані ділянку типового ландшафту Поділля з лісовою, чагарниковою та лучно-степовою рослинністю. На його території росте понад 60 видів рослин, зокрема червонокнижних (цекосарики черепичні, гвоздика бузька, підсніжник звичайний, горицвіт весняний), а також мешкає 17 видів птахів.
З ініціативи учителів та школярів Війтівської загальноосвітньої школи Липовецького району створено орнітологічний заказник місцевого значення «Війтовецький». Тут у природному стані збережено ділянку водно-болотних угідь у долині струмка, що впадає в річку Сібок. На території заказника в різні періоди року мешкає 93 види птахів. А нещодавно став ботанічною пам’яткою природи місцевого значення і дуб «Гаврило»: йому вже майже 200 років, а росте він у Вінниці.