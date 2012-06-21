У межах загальнонаціональної екологічної акції «Дуби Шевченка єднають Україну», що розпочалася торік на Черкащині, у сквері «Дружба» міста Суми висадили гайок із 30 молодих дерев, вирощених із жолудів дуба, який свого часу посадив Великий Кобзар. Так обласний центр долучився до загальноукраїнської ініціативи, спрямованої на об’єднання жителів різних регіонів, а також до порятунку вікових та пам’ятних дубів Кобзаревої пори.
Перші саджанці, вирощені з вікових дубів у селі Моринці Звенигородського району, посадили на Черкащині, а вже звідти вони роз’їхалися по різних куточках України, щоб через роки стати велетнями-спадкоємцями і прикрашати рідний край.