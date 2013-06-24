Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із Генеральним секретарем Європейського євангельського альянсу Яном Весселсом. Обговорили соціальні проєкти, участь протестантських церков у допомозі військовим і цивільним та підтримку України.

«Високо цінуємо позицію альянсу на сприяння українському народу в нашій боротьбі проти російських загарбників. Євангельські протестантські церкви беруть активну участь у діяльності Все-української ради церков і релігійних організацій. Їхній внесок у допомогу українському фронту і тилу, тим, хто потребує підтримки, дуже вагомий», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр поінформував про злочини росії проти вірян на тимчасово окупованих територіях. Так, за його словами, з 2014 року російські окупанти вбили щонайменше 70 священнослужителів, протестантські громади зазнають переслідувань, священнослужителів викрадають і катують, а незалежні релігійні організації забороняють.

«Україна ж бореться за свободу — і духовну, і національну», — наголосив Денис Шмигаль та подякував Янові Весселсу за підтримку українського народу, солідарність та молитви. Ішлося на зустрічі й про гуманітарні ініціативи, серед яких програма розмінування, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.