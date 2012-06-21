Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках наступного 19-го Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, який нинішнього року стартуватиме 9 листопада на Сумщині, місто Суми відвідали виконавчий директор Ліги українських меценатів Шевченківський лауреат відомий письменник і видавець Михайло Слабошпицький та директор Інституту української мови НАНУ доктор філологічних наук професор Павло Гриценко.
Гості не тільки мали низку зустрічей у Сумській ОДА і обласному Департаменті освіти і науки, обговорюючи організаційні питання майбутнього конкурсу, а й поспілкувалися із численними читачами у магазині «Книголюб», де презентували низку нових видань відомого київського видавництва «Ярославів Вал».
Так, Михайло Слабошпицький розповів про роботу над своїми книгами «Протирання дзеркала», «Петро Яцик. Українець, який відмовився бути бідним», «Гамбіт надії», «Наближення до суті» та іншими, ознайомив із сьогоднішньою роботою видавництва, найближчими планами.
Павло Гриценко увагу присутніх зосередив на питаннях використання та поширення української мови, особливостях її застосування у різних сегментах і галузях, значенні конкурсу імені П. Яцика в житті України, Європи і світу.
Гості відповіли на запитання присутніх, які виявили непідробну цікавість до порушених тем, видань «Ярославового Валу».