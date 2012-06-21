Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Дочекавшись справжньої спеки харків’яни тепер шукають захисту від сонячного проміння в затінку дерев, під парасольками вуличних кафе та торгових залах з кондиціонерами. Проте, як відомо, це мало допомагає. А ось в самому центрі міста, в саду Шевченка, кожен бажаючий може отримати справжню насолоду від освіжаючої купелі під відкритим душем.
Як розповів начальник ділянки фонтанів СКП «Харківзеленбуд» Степан Алещенко, тут встановили дві освіжаючі рамки, які користувалися у харків’ян та гостей міста надзвичайною популярністю у минулі роки. Ця металева конструкцію, доволі проста. Тут основним елементом є встановлені зверху форсунки, які розпиляють воду, перетворюючи її на дрібні крапельки туману. Але вона стає справжнім рятівником у спеку.
Подібні конструкції в зеленбуді планують встановити також ще в Молодіжному парку, сквері «Стрілка» та інших скверах і парках міста.