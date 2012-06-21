Президент Володимир Зеленський зустрівся з колишніми студентами, які були організаторами Євромайдану та постраждали в центрі Києва у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року внаслідок звірячого побиття «Беркутом». Він подякував присутнім за згоду зустрітися на його пропозицію, підкресливши, що для нього це велика честь. «Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких це все розпочалося. З яких почалася революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли поговорити, які є проблеми, бачення загалом, де ви і чим займаєтеся», — сказав Володимир Зеленський.

Молоді люди, які відіграли важливу роль у Революції гідності й стали рушійною силою протестів, переконаний Президент, — сильні особистості, тому їх варто залучати до життєдіяльності країни. Його мета почути від учасників зустрічі їхнє бачення розвитку Української держави, дізнатися про напрями, у яких вони могли б чи хотіли співпрацювати.

Присутні розповіли Володимиру Зеленському, як починався Майдан, про свої мотиви участі в протестах, які згодом переросли в Революцію гідності. Обговорювали те, як події кінця 2013-го — початку 2014 року змінили Україну.

«Що змінилося після подій 2013 року? Насамперед змінилися ми. І цього ніхто в нас забрати не зможе. Це внутрішнє відчуття свободи та впевненість, що голос кожного з нас має значення», — вважає один з учасників Євромайдану, зауваживши, що тепер кожен може вільно висловлювати свої думки, подорожувати Європою, спілкуватися українською мовою, а країна має незалежну церкву та забезпечену армію.

«Ми вийшли тому, що вважали, що нас розвертають у бік безправ’я, коли права людини нічого не значитимуть в Україні, і в обійми Митного союзу… Кожен з тут присутніх на якийсь відсоток складається з подій Майдану. І цей шматок себе дуже не хочеться зраджувати. Дуже не хочеться, щоб у нас було так, як до Майдану. Хочеться змін, і ми всі готові докладати до цього зусиль», — додала інша учасниця тих подій.

Учасники зустрічі розповіли, чим займаються зараз. Дехто з них став захисником України і провів на фронті кілька років. Інші почали надавати волонтерську допомогу й нині тісно співпрацюють з ветеранами та профільними міністерствами. Дехто працює в освіті, науці.

Кожен із присутніх висловив свої пропозиції щодо розвитку держави, повідомляє Офіс Президента. Зокрема наголошувалося на необхідності розробки законодавства, яке дало б більше можливостей ветеранам реалізувати себе в органах влади, інших напрямах життєдіяльності країни після служби в зоні бойових дій.

Зокрема наголошувалося на питанні захисту активістів і тих, хто обстоює права людей, громад, виступає на захист екології. Прозвучала пропозиція розширити чинність закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» на захист активістів.

Не обійшли й тему розслідування злочинів проти учасників Євромайдану. «Для вас справи Майдану це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми їх закінчили. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, чи літає, а мають сидіти — щоб вони сиділи», — підкреслив Президент.

Він наголосив на важливості перезавантаження ДБР і запевнив, що після ухвалення Верховною Радою необхідних поправок прокурорів, які займалися справами Майдану, буде залучено й надалі. «Ми хочемо поставити крапку в цій справі», — запевнив Володимир Зеленський.

Президенту молоді люди вручили частину одного з пам’ятників Леніну, який було повалено в часи Революції гідності. Вони також висловили слова підтримки главі держави напередодні нормандського саміту в Парижі 9 грудня та пов’язали йому на зап’ястя стрічку в національних кольорах — таку, яку носили учасники Євромайдану.

Вони закликали Президента на зустрічі в Парижі не погоджуватися на вибори на Донбасі під дулами автоматів і наголосили, що хочуть повернути окуповані території, але не ціною поступок державним суверенітетом. Вони запевнили, що й зараз готові стояти за свою державу та її інтереси. «Свобода й гідність важливіші не лише за імідж, а навіть за життя. І наші хлопці на фронті це показали», — наголосили молоді активісти.

Президент подякував за підтримку й запевнив, що не зрадить інтересів України.

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«Урядового кур’єра»