Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільські правоохоронці повідомили про підозру двом братам, які подивували вмінням увійти у довіру людей та заволодіти їхніми грошима.
Зараз слідчі-детективи області розслідують кримінальне провадження щодо двох братів-мешканців Тернопілля та Львівщини. За словами начальника відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергія Крети, впродовж двох років цьому дуету вдавалося знаходити довірливих серед заможних. Пройдисвіти відрекомендовували себе підприємцями, які, мовляв, займаються заготівлею та збутом вторинної сировини. Для провадження підприємницької діяльності просили позичити певну суму грошей, щоправда, згодом повертали обумовлені кошти. Відтак же отримували ще більшу суму, яка й осідала в їхніх кишенях. Так «назбирали» понад півтори мільйона гривень. Цю схему аферистів поліцейські детективи викрили-таки. Поки що до поліціянтів із заявами про ошукання звернулося п’ятеро мешканців обласного центру. Нині правоохоронці просять краян повідомляти про подібні випадки, адже, можливо, від лихих дій двох братів потерпіло ще більше людей.
Суд, до якого звернулися з клопотанням слідчі, обрав підозрюваним міру запобіжного заходу. Їх тримають під вартою, але кожен може внести заставу у 630 тисяч гривень. Досудове ж розслідування триває.