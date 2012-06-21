Сенат США схвалив раніше узгоджений з Палатою представників проект «Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», який передбачає 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні. «Цей кошторис на 50 мільйонів перевищує торішній бюджет для відповідних програм підтримки нашої держави», — повідомляє Посольство України в США у Facebook.
Згадані кошти планують спрямувати на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів зброї і логістичної підтримки, заміну раніше наданої зброї чи військових товарів. У переліку видів допомоги також розвідувальна підтримка збройних та безпекових сил України, повідомляє УНІАН.
Для набуття чинності узгоджений проект «Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік» має бути ще проголосовано Палатою представників, після чого документ передадуть на підпис Президентові США Дональду Трампу, резюмують дипломати.