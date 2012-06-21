На Тернопільщині впродовж чотирьох місяців нинішнього року до зведеного бюджету України платники спрямували понад 2,3 мільярда гривень податків і зборів. За інформацією сектора комунікацій головного управління ДПС в області, приріст щодо відповідного торішнього показника склав 8,4 відсотка.
Податок на додану вартість, а також на прибуток та акцизний податок — основні з бюджетоутворювальних платежів.
Принагідно зазначити, що місцеві скарбниці завдяки податковим платежам поповнилися на 1,3 мільярда гривень. Це на 73,1 мільйона гривень більше, ніж відповідного торішнього періоду.
Тернопільські податківці підкреслюють, що «бізнес демонструє відповідальну позицію щодо сплати податків».
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»