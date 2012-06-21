Уряд Республіки Корея надав 700 тисяч доларів США на підтримку України в боротьбі з пандемією COVID-19. Кошти спрямують на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку в межах гуманітарного реагування ООН.
«Допомога надійде за двома напрямами. 300 тисяч доларів США буде надано у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні», – цитує пресслужба МЗС слова очільника відомства.
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