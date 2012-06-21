Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Під час недільного святкування Дня шахтаря у закарпатському селищі Солотвино, яке має давні шахтарські традиції, відкрито інформаційний центр Румунії.
Населення цього селища на третину складається з румунів, тож і не дивно, що офіційні представники цієї країни –дипломати, громадські та культурні діячі опікуються інформаційними зв’язками з румунською діаспорою в Україні.
З нагоди свята зібралися тисячі гостей і місцевих мешканців. Серед перших – заступник міністра, держсекретар Міністерства румунів звідусіль В'ячеслав Шеремет, консул Румунії в смт. Солотвино Едмонд Неагоє, консул Угорщини в м. Берегово Томаш Гайвоту, консул Угорщини в м. Ужгород Арон Чех, префект повіту Марамуреш Васіле Молдаван, делегація з третього району м.Будапешта «Обуда», який є побратимом Солотвина.
Високих гостей зустрічали селищний голова Юрій Ухаль, керівники громадських організацій «Марамуреш-Солотвино» Ганна Бокоч та «Надія» Михайло Токар, керівники Тячівського району, до якого входить Солотвино, а також депутати різних рівнів.
Урочисте відкриття інформаційного центру Румунії, кошти на облаштування якого було надано Міністерством румунів звідусіль (воно й надалі фінансуватиме діяльність центру), відбулося у селищній раді. Відтепер тут проводитимуться культурно-просвітницькі заходи, які сприятимуть розвиткові транскордонного співробітництва, збереженню традицій національної меншини.
Відкриття інформаційного центру продовжилося відзначенням Дня шахтарського селища. Відбувся святковий концерт за участі фольклорних та художніх колективів, місцевих аматорів сцени. Народні гуляння, які поєднали два свята, продовжувалися в шахтарському селищі допізна.