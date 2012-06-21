Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці відбулися два благодійних сеанси українського фільму «Іван Сила» (один – для дітей з будинків інтернатів). Після кожного сеансу актори фільму спілкувались з глядачами та роздавали автографи. Про зйомки стрічки розповіли режисер Віктор Андрієнко, актори Василь Вірастюк та Сергій Конюшок. Вінниця стала першим містом, де у рамках благодійної акції диски з фільмом будуть розповсюджені в бібліотеках міста та інтернатним закладам.
«Іван Сила» – повнометражна пригодницька кінокартина, створена державним коштом. Прототипом головного героя стрічки став український цирковий силач Іван Фірцак, якого в 1928-му році було визнано найсильнішою людиною планети. Стрічка відтворює окремі сторінки життя молодого Івана, який пройшов через складні випробування.
«Під час благодійної акції диски з кінострічкою будуть розповсюджені по бібліотеках, у тому числі по шкільних та інтернатах. Рішення зробити такі DVD прийняло Держкіно, Міністерство культури України та кінокомпанія «ІнсайтМедіа», яка виготовила фільм. Ми дуже вдячні Вінницькій міській раді, яка першою пішла нам на зустріч. Це дійсно благодійна справа. У нас вже є домовленості провести подібні акції в інших містах», – зазначив режисер стрічки Віктор Андрієнко.