В Одесі на даху одного з цехів місцевого заводу спорудили гігантську композицію «Двері раю» відомого скульптора Олександра Мілова. Основа роботи — стилізоване зображення янгола, який завис у повітрі в позі лотоса з мобільним пристроєм у руках, повідомляє «Думська».
«Мобільний телефон в його руках має на фасадній частині символ — замкову щілину, що світиться, — й відображає двері в рай, які він охороняє. З невидимого глядачеві боку телефона на яскравому екрані зображено годинник, що йде у зворотному напрямку, дзеркально поточному на цей момент часу. Його можна буде розгледіти в відображенні окулярів янгола. Це символ часу, що минає», — пояснив автор арт-об’єкта Олександр Мілов.
Десятитонний янгол виготовлений зі сталевих труб, захищений антикорозійним покриттям і обладнаний світлодіодним підсвічуванням. Висота фігури — 27 метрів.
Ця композиція створена за технологією, аналогічною до тієї, що використовувалася для скульптури Олександра Мілова «Любов», яка підкорила 2015 року американський арт-фестиваль Burning Man.
Цього разу митець, вітаючи співвітчизників і все людство з новим роком, побажав нам навчитися ставитися до кожного року як до одного дня, а до кожного дня як до маленької копії життя і щодня святкувати свій день народження. Гадаємо, варто дослухатися.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»