Вакцина Pfizer захищає від госпіталізації 94% після однієї дози та 96% після двох доз

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Реальне дослідження, проведене Громадською організацією охорони здоров'я Англії серед 14 019 людей, інфікованих дельта-штамом (B.1.617.2) в Англії, показало, що вакцинація двома дозами AstraZeneca та Pfizer забезпечує високий захист від госпіталізації. З 14 019 людей, інфікованих штамом дельта, лише 166 потребували госпіталізації. Дослідження проводилося між 12 квітня та 4 червня.

У випадку з AstraZeneca ефективність проти госпіталізації після повної вакцинації становила 92%, тоді як у випадку з Pfizer вона становила 96%. Ці результати були розміщені як препринт. Препринти ще не рецензовані.

Фахівці зазначають, що у випадку з дельта-штамом повна вакцинація забезпечує хороший захист від симптоматичних захворювань. Ефективність вакцини проти симптоматичного захворювання становила 67% у випадку з AstraZeneca та 88% при застосуванні Pfizer.

Ефективність проти госпіталізації була високою навіть при застосуванні однієї дози вакцини AstraZeneca та Pfizer. У випадку з дельта-штамом одна доза вакцини AstraZeneca забезпечувала 71% захист від госпіталізації, тоді як дві дози – 92%. У випадку вакцини Pfizer захист від госпіталізації становив 94% після однієї дози та 96% після двох доз.

«Ці результати свідчать про дуже високий рівень захисту від госпіталізації від дельта-штаму з однією або двома дозами будь-якої вакцини», – пишуть автори дослідження.