На Полтавщині для підтримки перспективних спортсменів призначатимуть стипендії голови тамтешньої облдержадміністрації. Обсяг таких виплат становитиме дві мінімальні заробітні плати.
На здобуття стипендій можуть претендувати: провідні та перспективні спортсмени області, внесені до списку спортсменів-кандидатів до олімпійської збірної команди України і списків збірних команд з олімпійських видів спорту на кожний рік, вписані до списку спортсменів-кандидатів до Паралімпійської і Дефлімпійської збірних команд України та списків збірних з видів спорту інвалідів на кожний рік. Відповідне подання кандидатів на здобуття стипендій здійснюватиме колегія управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА. Стипендії призначатимуть розпорядженням голови ОДА після розгляду питання на засіданні колегії.
Такі стипендії вже отримують 20 найкращих спортсменів області, внесених до списків збірних України з олімпійських видів спорту. Крім того, з обласного бюджету надано кошти на виплату ще 5 стипендій голови ОДА для спортсменів з інвалідністю.
Як повідомив в. о. начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Михайло Габор, на засіданні колегії управління розглянули і підтримали клопотання колегії Полтавського регіонального центру «Інваспорт» щодо призначення стипендій голови ОДА майстрові спорту України з плавання Анастасії Завалій, майстрам спорту України міжнародного класу з карате Інні Мажарі та Олександрові Махну, майстрам спорту України міжнародного класу з футболу Олександрові Верещаці та Родіону Причині.
На переконання першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького, така невелика підтримка дасть змогу їм розвиватися і радувати нас виступами й новими перемогами.