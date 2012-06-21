НАК «Нафтогаз України» за 11 місяців 2017 року імпортувала з Європи 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 1,2 мільярда, або на 17%, більше, ніж торік за аналогічний період.
Цьогоріч компанія купувала газ у 12 європейських постачальників. Жоден із них не постачив понад 30% обсягу імпортованого газу. За 11 місяців 2017 року НАК закупив загалом 20,9 мільярда кубометрів газу, що на 2 мільярди більше, ніж рік тому. У структурі закуплених цьогоріч обсягів газу частка імпорту становила 39%, в Укргазвидобування закупили 61%. Його в повному обсязі використовують для забезпечення побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для виробництва гарячої води для населення і релігійних організацій. Необхідні обсяги імпортного газу НАК спрямовує на забезпечення інших потреб побутових споживачів у газі й теплі.
НАК не постачає газ безпосередньо населенню, повідомили в компанії. Закуплений нею ресурс перепродують регіональні газопостачальні компанії (газзбути) згідно з постановою Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 року №187.