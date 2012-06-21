Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Їх отримуватимуть дві учениці з Рівненщини. Це шестикласниця з Мізоцького НВК Здолбунівського району Юлія Коломис та 11-класниця обласного наукового ліцею-інтернату Софія Огієвич.
Ось такий своєрідний подарунок від Президента вони мають «під ялинку»: вже з першого січня цілий рік отримуватимуть винагороду, яку заробили власним розумом та творчістю. Адже вони – переможці ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Обидві дівчини закохані в непересічну творчість Кобзаря та в таїнство рідної мови. Утім, президентські стипендії – це ще й визнання нелегкої праці вчителів Наталії Поліщук та Василя Мартинюка, які підготували дівчат до конкурсу.