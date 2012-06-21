Патруль морських черепах на острові Хілтон у Південній Кароліні недавно виявив рідкісного двоголового малюка черепахи, який щосили намагався не відставати від своїх братів і сестер.
«Вчора я знайшов цього двоголового малюка, – написав Джеймі Девідсон Лопко, який допомагає інвентаризувати гнізда морських черепах у своєму пості у Facebook.
«Я знаходжу таке диво природи вже вдруге за 15 років. Малюк живий і здоровий, але він не може повзти через неправильну форму його раковини».
Групи морських патрулів в усьому світі допомагають захистити дитинчат черепах, контролюючи їхню інкубацію і запобігаючи загрозам, які чатують на них, до часу, коли крихітні черепашки потрапляють у море.
Знайдена двоголова черепаха в гнізді, це справжнє відкриття для вчених.
«Ця мутація частіше зустрічається у рептилій, ніж у інших тварин, і це дуже рідкісне явище природи», – повідомляє сайт Sea Turtle Patrol Hilton Head Island.
Як і у випадку з іншими живими дитинчатами, виявленими під час інвентаризації гнізд, двоголову черепашку випустили в океан.
З цього моменту черепашка живе сама по собі. Шанси дитинчат черепахи на пляжі похмурі, їм постійно загрожують голодні птахи, краби і дрібні ссавців. Але як тільки черепашенята опиняться у воді, від небезпеки їм теж не втекти. Морські птахи і риби для них теж смертельна загроза.
Життя у черепах складне. До зрілого віку доживає одна черепаха з 1000. А шанси двоголової черепахи без сумніву, ще гірші.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»