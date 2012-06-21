Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Волновасі на Донеччині місцевому жителю доведеться нести відповідальність за розповсюдження, м’яко кажучи, неправдивої інформації про ситуацію в місті стосовно поширення коронавірусу.
33-річний чоловік поширив на своїй сторінці та в місцевих інформаційних групах у соціальних мережах наступну нісенітницю. Мовляв, днями у одному з міських автобусів пасажири побили людину, яка мала необережність закашляти. Співробітники міського відділу Національної поліції оперативно встановили суб’єкта, який почав виправдовуватися, проте визнав, що не перевірив десь почуту ним інформацію про драму у громадському транспорті і не подумав про наслідки її переповідання. Втім оскільки такі дії ввели частину людей в оману та могли посприяти виникненню паніки, поліцейські за цим фактом склали та спрямували до суду адміністративний протокол за ст. 173-1, Кодексу України про адміністративні порушення (Поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку). Підозрюваному загрожує штраф у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20 відсотків заробітку.
Таке ж покарання тепер очікує і 41-річного жителя Слов’янська. Згаданий чоловік навіщось взяв поширювати у соціальних мережах «страшилку» про те, що після введення карантину, всім літнім людям нібито категорично заборонили звертатися за допомогою до лікарів. Отож поряд із цим представники влади та правоохоронці у цей непростий час не втомлюються радити всім співвітчизникам довіряти тільки офіційним і перевіреним джерелам інформації, не реагуючи на поширювані чутки і плітки.