Слідчі прокуратури Запорізької області повідомили про підозру у винесенні неправосудного рішення двом суддям. А всього впродовж семи останніх місяців триває досудове розслідування у дев’яти кримінальних провадженнях щодо винесення суддями таких рішень. У двох із них заступник Генпрокурора визнав достатньою кількість зібраних доказів, підписавши повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 375 КК України (винесення завідомо неправосудного рішення) двом суддям, які здійснюють правосуддя на території Запорізької області.
Так, слідчі прокуратури Запорізької області вручили підозру судді Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя в тому, що він, свідомо та цілеспрямовано використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам правосуддя тільки цього року тричі протизаконно зобов’язав прокуратуру області закрити кримінальні провадження стосовно підозрюваних осіб.
Аналогічне повідомлення про підозру вручено судді Енергодарського міськсуду, який також усупереч закону зобов’язав закрити кримінальне провадження стосовно Енергодарського міського голови. Підозрюваним суддям загрожує до п’яти років позбавлення волі.