Двоє школярів з Тернопілля отримали премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва. У номінації «Малярство» її присвоєно Петрові Шачку, учневі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука; у номінації «Графіка» — Вікторії Яловій, учениці Підволочиської художньої школи. Загалом на здобуття премії власні роботи подали 400 претендентів.
Нагадаємо, що цьогорічного травня з ініціативи Тернопільських облдержадміністрації та облради в краї започаткували обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей.
Премія визначена у двох номінаціях «графіка» та «малярство». Її розмір складає 3 тисячі гривень.