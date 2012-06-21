Джек Ма, найбагатша людина в Китаї, якому належить мережа інтернет-магазину Alibaba (та багатьох інших компаній), пожертвує 100 мільйонами юанів (4,4 мільярда доларів) через власні фонди на створення коронавірусної вакцини.
По 40 мільйонів юанів бізнесмен пожертвує двом урядовим науково-дослідним центрам охорони здоров'я, а решта 20 мільйонів будуть використані на покриття інших заходів з лікування та профілактики смертоносної пневмонії, йдеться у повідомленні Фонду Джека Ма.
Раніше власник інтернем –магазину Alibaba заявив, що його Фонд виділить мільярд юанів для передачі медичного обладнання Уханю та іншим провінціям Піднебесної.
Крім того, компанія надає дослідникам безкоштовний доступ до свого сервісу на основі штучного інтелекту, щоб вони могли використовувати обчислювальні можливості для проведення протиепідемічних досліджень. Крім Alibaba, практично всі китайські технологічні компанії здають кошти для стримування епідемії. Так само зробили Huawei, Baidu і TikTok.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»