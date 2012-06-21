Міністр оборони Степан Полторак заявив, що рішення про передачу протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» буде прийнято «дуже своєчасно», а конкретні часові межі тут не мають значення. Про це він сказав «Голосу Америки» під час перебування з робочим візитом у США, де зустрівся з главою оборонного відомства цієї країни Джеймсом Меттісом.
«Ми обговорювали механізм передачі протитанкових засобів. Говорили і про інші питання, пов’язані з підготовкою особового складу і порядку передачі», — розповів Степан Полторак, відповідаючи на запитання журналіста про терміни постачання зброї.
За словами міністра, не так важливо, коли Україна отримає ці протитанкові комплекси, як сам факт того, що їх буде надано. «Це дуже серйозний сигнал Україні про те, що вона не залишилася сам на сам із Росією, це сигнал самій Росії, що Україну підтримує весь світ, а також потужний сигнал іншим нашим партнерам, що треба активніше працювати з Україною», — пояснив міністр оборони.
На його думку, важливим моментом у наданні «Джевелінів» нашій державі «є забезпечення збереження військових технологій, а також ефективна підготовка і використання розрахунків, які працюватимуть на тих засобах».
Як повідомляли, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні «посилені оборонні можливості». Загальна вартість оборонного пакета становитиме 47 мільйонів доларів. До нього входитимуть 35 пускових установок і 210 протитанкових ракет до них.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»