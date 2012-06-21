Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Минулого року благодійні та громадські організації Полтавщини отримали від фонду «Відродження» американського мільярдера Джорджа Сороса понад 10 мільйонів гривень на 14 проектів. Це на 42 % більше, ніж у 2016 році. Як і торік, дві третини цієї суми віддали «Інституту аналітики та адвокації».
В основному фінансова допомога зі США направлялася на реалізацію проектів у галузі медицини, діяльність недержавних аналітичних центрів, медіа тощо.
140 тисяч гривень отримала ГО «Полтавська філія Суспільної служби України» на реалізацію проекту «Сучасні театральні майданчики – осередки громадянської активності». За задумом, організатори готували учасників з Бахмута, Сєверодонецька, Дружківки, Попасної для відкриття соціальних театральних майданчиків як осередків громадської активності, а також демонстрували театральні вистави у цих містах.
100 тисяч гривень отримала ГО «Команда небайдужих», на проект «Формування адаптаційних моделей , інтеграція фронтової «субкультури» у суспільство і підтримка соціальної активності учасників АТО, членів їхніх родин». У межах ініціативи, АТОвцям надавали юридичну та психологічну допомогу на базі Ветеранського центру соціально-психологічної адаптації учасників АТО і членів їхніх родин.
Цьогорічний звіт фонду «Відродження» містить лише посилання на грантові розділи, де розміщена інформація лише про вісім проектів. На які ініціативи витратили ще 3,3 мільйона гривень, невідомо.