"Урядовий кур'єр" пропонує відео бою Джошуа - Руїс, в якому мексиканський претендент здобув перемогу в сьомому раунді, відправивши суперника в нокаут.
Поєдинок за звання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі проходив у ніч з 1 на 2 червня. У ньому зійшлися Ентоні Джошуа і Енді Руїс.
Бій Джошуа - Руїс можна подивитися на нашому сайті:
Цей чемпіонський поєдинок проходив за правилами 12 раундів. Британський чемпіон чотири рази побував у нокдауні, після чого рефері прийняв рішення припинити поєдинок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»