Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що з 20 серпня автоматизовану процедуру подачі документів для вчинення нотаріальних дій запроваджено у всіх посольствах і консульствах України за кордоном.

З 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.

Громадяни можуть у зручний для себе час подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви та всі необхідні документи.

Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян.

Статистика свідчить про зручність нової послуги: з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористалися вже майже пів тисячі українців, повідомляє МЗС.