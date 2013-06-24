Міністерство оборони вперше впроваджує у війську уніфіковану наземну станцію керування для оптоволоконних дронів. Рішення дасть змогу прибрати різноманіття систем, зменшити навантаження на операторів і підвищити ефективність виконання бойових завдань.

Дрони на оптоволокні — один зі стрижневих інструментів ураження ворога. Вони працюють в умовах активного застосування РЕБ і дають змогу знищувати цілі там, де інші засоби втрачають ефективність.

«Для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема: різноманіття наземних станцій керування для запуску БпЛА. На фронті одночасно працюють десятки різних рішень, які створили різні виробники. Саме тому, заходячи на позиції, оператори змушені брати із собою три — п’ять різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань», — заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Над розв’язанням цієї проблеми спільно з виробниками протягом кількох місяців працювала команда Міноборони за участі радника з ефективності БпЛА Сергія Стерненка.

Нині у війську використовують два основні типи наземних станцій для оптоволоконних дронів: аналогові й цифрові. Найпоширеніші аналогові рішення, які забезпечують основну роботу підрозділів. Міноборони вже сформувало єдині технічні вимоги до аналогових станцій та створило прототип, максимально наближений до серійного виробництва.

Цього тижня перші зразки універсальної станції буде передано в підрозділи для бойового тестування. Наступним етапом стане розвиток цифрових систем керування на оптоволокні та масштабування уніфікованого рішення на всю лінію фронту. Мета — створити єдину наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень, зменшує складність у роботі підрозділів і підвищує швидкість виконання завдань, повідомляє Міноборони.