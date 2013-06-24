Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, в серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній галузі.

«Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів. Відтепер ефективні розробки одразу надходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дасть змогу збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів із країн ЄС і НАТО», — наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

Постанова запроваджує нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими в системі Міноборони, для їхнього надходження в серійне виробництво. Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах. Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур. Продукцію постачатимуть ЗСУ через державні закупівлі, що забезпечує прозорість процесу та ефективне управління ресурсами.

Експеримент відкритий дляукраїнських виробників, які відповідають одному із трьох критеріїв: мають державні контракти в галузі оборони; визначені критично важливими для забезпечення ЗСУ; внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Міноборони може надавати доступ до технологій у межах міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари буде поставлено в Україну як військово-технічну допомогу, повідомляє Міноборони.