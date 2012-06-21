Розроблено ефективний препарат проти коронавірусу. Він складається з семи антитіл, отриманих від пацієнтів, які одужали після коронавірусної інфекції COVID-19.

Фахівці з Вашингтонського університету (США) розробили препарат, що складається з семи антитіл, які були отримані від тих пацієнтів, хто видужав після коронавірусної інфекції. Препарат ефективно розпізнає і блокує механізм COVID-19 і не дає йому проникнути в клітини людини.

Наукова робота опублікована в журналі Science.

Вчені встановили, що мале дозування антитіл S2E12 і S2M11 здатне захистити лабораторних тварин від коронавірусу, запобігаючи реплікацію вірусу в легенях. Їх суміш не дає з'явитися і розмножитися мутантним формам інфекції, які могли б розвинути стійкість до окремих медичних препаратів. Фахівці визначили, як антитіла функціонують на молекулярному рівні. В результаті одна з молекул не тільки запобігала взаємодії білків, які перебували на поверхні вірусу, з рецепторами клітин інфікованого організму, але також блокувала механізм зараження в неактивному стані, не даючи при цьому вірусу злитися з мембраною клітини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»