Роботу Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України і ЄС, започаткував віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Системна координація міністерств і відомств гарантуватиме захист фінансової допомоги ЄС, що в перспективі сприятиме не лише її ефективному й прозорому використанню, а й збільшенню довіри та розширенню обсягів допомоги, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра. «Кожен євроцент має бути використано за призначенням, прозоро та ефективно», — наголосив Дмитро Кулеба.
КОНТРОЛЬ КОШТІВ