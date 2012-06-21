Вантажний корабель вперше доставить на станцію піч, яка дозволить не просто розігрівати їжу, але і готувати випічку.

Членам екіпажу Міжнародної космічної станції незабаром належить випробувати інноваційний агрегат – нову електричну піч, здатну розігрівати продукти в умовах невагомості. Про це повідомляють американські ЗМІ. Піч доставлять на станцію в суботу, 2 листопада, у вантажному кораблі Cygnus, який буде запущений ракетою Antares з космодрому в штаті Вірджинія.



У рамках експерименту Zero-G Oven будуть досліджені особливості теплопередачі при приготуванні їжі в умовах мікрогравітації – максимальна температура всередині печі сягатиме 177° C.

Метою експерименту стане випробування нових методів приготування гарячої їжі в умовах довгострокових експедицій, в тому числі до Марса – така можливість повинна поліпшити фізіологічні та психологічні умови перебування космонавтів.

«Коли ви перебуваєте в космосі, вам хочеться відчути запах випічки, – розповіла представник розробника печі Джордана Фіхтенбаум. – Для мене кухня – це серце будинку, а піч – це те, де воно знаходиться. Так що піч зробить простір більш комфортним і приємним».

В експерименті бере участь техаська компанія Nanoracks, яка зпроєктувала і створила саму електропіч. Процес приготування випічки в новій печі буде довгим – у неї можна завантажити за один раз не більше одного предмета, а до початку експериментів з піччю після її доставки пройде не один тиждень.

За оцінками глави Nanorack Мері Мерфі приготування однієї булочки буде займати від 15 до 20 хвилин при температурі 163 градусів.

Вона вважає, що приготування першої булочки стане справжнім експериментом, в умовах невагомості вона може прийняти абсолютно круглу форму. Уже відомо, що три зразки випічки відправлять на Землю для дослідження. «Випічка не завжди йде за планом, навіть в земних умовах», – пояснила Мерфі.

Інший експеримент проведе в космосі каліфорнійська компанія Made In Space, яка спробує здійснити на станції переробку пластикових виробів. У спеціальній установці раніше надруковані на 3D-принтері пластикові вироби будуть перетворені назад в полімери до того стану, щоб було можливо їх використовувати у пресі знову. За словами розробника Майкла Снайдера, отримані зразки будуть проаналізовані на Землі, щоб з'ясувати різницю з виробами, надрукованими в земних умовах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»