Щороку в серпні головна річка України, Дніпро, стає зеленою. Саме на цей час припадає пік цвітіння Дніпра, коли концентрація альготоксинів уводі підвищується. У цей період не рекомендується купатися. Причиною щорічного цвітіння Дніпра в межах Києва є надмірне поширення водорості водяний горіх, який занесений до Червоної книги, повідомляє РБК-Україна.
Як пояснив директор Інституту гідробіології Національної академії наук України (НАНУ) Сергій Афанасьєв, цвітіння Дніпра з кожним роком стає все більш інтенсивним через використання фосфатних миючих засобів. У квітучій воді не рекомендується купатися через вірогідність алергічних реакцій.
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Як розповів головний спеціаліст відділу іхтіології Державного агентства рибного господарства Володимир Бакуменко, заростання Дніпра водоростями дуже впливає на мешканців водойм. Надмірний процес цвітіння починає шкодити фауні. На мілководді розпадаються залишки водоростей виділяють токсини. А через велику кількість рослин кисень не потрапляє всередину води, де живе риба.
На думку фахівців, необхідно прорідити водяний горіх в місцях великого поширення. Але зробити це можна, оскільки рослина занесена до Червоної книги.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»