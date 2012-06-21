Ініціативна група Save Dnipro за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів презентувала перший в Україні екологічний бот SaveEcoBot.
Перед презентацією міністр екології Остап Семерак поінформував, що підґрунтям створення бота є Закон «Про оцінку впливу на довкілля». «Документ, який кілька років не мав руху в стінах парламенту, набув чинності в грудні 2017 року. Цим самим ми виконали зобов’язання України за міжнародними угодами, зокрема Угодою про асоціацію з ЄС. Йдеться про запровадження європейських стандартів охорони навколишнього природного середовища. Закон — це дієва некорупційна європейська формула захисту довкілля», — зазначив він. І додав, що вже діє єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля, який розміщується на сайті міністерства та абсолютно відкритий для всіх.
«За півроку в реєстрі розміщено близько 800 повідомлень про початок процедур оцінок впливу. Це доволі багато. Щодня реєструється і починається 4 процедури. До кінця року загальна кількість процедур має, як мінімум, подвоїтися. За кількістю розпочатих процедур лідирують Львівська, Харківська і Полтавська області. Наша мета — запровадження дієвої системи, коли бізнес з одного боку та громадськість з іншого за модерації органів державної влади проводять збалансовану політику щодо природокористування. А щоб люди краще знали, що відбувається на територіях, де вони живуть, та як це може впливати на них, і розроблено екологічний бот», — каже міністр.
Учасник ініціативної групи Save Dnipro Артем Романюков додає, що SaveEcoBot дає змогу моніторити екологічну ситуацію за документами по екологічних реєстрах у будь-який час. «Коли, де, що відкривається, добудовується чи модернізується? Ви буде в курсі всього, що стосується таких об’єктів, використовуючи месенджер SaveEcoBot», — зауважує він.
А щоб активісти могли фаховіше відстоювати своє право на чисте довкілля, зокрема й оскаржувати процедури, занесені до реєстру, міністерство планує проводити спеціальні тренінги в регіонах.