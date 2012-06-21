Київ і Тбілісі сповідують принципи стратегічного партнерства й готові поглиблювати двосторонні зв’язки, розвивати спільні можливості та разом опановувати нові ринки. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі зі спікером парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Хочу подякувати Грузії за постійну підтримку України. Це для нас важливий пріоритет. У нас є всі підстави поглиблювати контакти передусім в економіці», — сказав Володимир Гройсман. Він звернув увагу, що товарооборот між нашими державами постійно збільшується і нині обчислюється десятками мільйонів доларів. Великий потенціал мають спільні міжнародні проекти, передусім «Новий шовковий шлях», спрямовані на розвиток логістичних можливостей обох країн.
Іраклі Кобахідзе зазначив, що спільна мета наших держав — інтеграція в НАТО і ЄС. «Так само для нас цікава співпраця з Китаєм і можливості збільшення спільних транзитних можливостей. Усе це фундамент розвитку наших двосторонніх відносин», — відзначив парламентарій.
Учасники перемовин погодилися, що захист територіальної цілісності й політична стабільність — так само ключова цінність для обох держав. Саме тому координація зусиль Києва і Тбілісі в межах ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ГУАМ та на міжпарламентському рівні — важливий елемент дружби та співпраці.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»