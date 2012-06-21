Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївському Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова відбулася презентація нового підручника – «Економіка моря». У книзі системно викладено теоретичні положення та прикладні методики організації морських видів діяльності, що в сукупності і взаємодії складають особливу сферу господарських відносин – економіку моря.
В основу підручника покладено академічний курс, який кілька років читається на факультеті економіки моря в НУК. Велика кількість ілюстрацій і прикладів з практики дозволили автору створити захоплюючу книгу для замовників освітніх послуг, що прагнуть набуття професійних компетенцій за економічними спеціальностями.
У той же час книга може бути корисною керівникам і провідним фахівцям підприємств морського господарського комплексу всіх форм власності. Адже такий підручник є єдиним не лише в Україні, а й в Європі. Автором видання став миколаївський вчений-економіст, декан факультету економіки моря НУК, доктор економічних наук, професор Володимир Парсяк. Частину тиражу він передав до фондів Наукової бібліотеки університету.