Колишній глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що через радикалізацію населення і нарощування ядерного потенціалу найнебезпечнішою країною в світі став Пакистан.

«З усіх країн, з якими я мав справу, я вважаю, що Пакистан –найнебезпечніша», – йдеться в книзі Меттіса «Позивний« Хаос »: вчимося керувати», що надійшла в продаж 3 вересня.

За його словами, думку про радикалізацію суспільства поділяють і пакистанські військові. При цьому Меттіс закликав зосередитися на контролі над озброєннями і над нерозповсюдженням їх, так як Пакистан активно нарощує ядерний потенціал.

Меттіс займав пост глави американського оборонного відомства з січня 2017 року по 31 грудня 2018 року. У проханні про відставку міністр вказав на наявність розбіжностей з президентом США Дональдом Трампом.

У липні директор розвідувального управління Пeнтагона Роберт Ешлі заявив, що в короткостроковій перспективі для Штатів вкрай небезпечна Росія, а в довгостроковій – Китай.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»