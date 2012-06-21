Колишній глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що через радикалізацію населення і нарощування ядерного потенціалу найнебезпечнішою країною в світі став Пакистан.
«З усіх країн, з якими я мав справу, я вважаю, що Пакистан –найнебезпечніша», – йдеться в книзі Меттіса «Позивний« Хаос »: вчимося керувати», що надійшла в продаж 3 вересня.
За його словами, думку про радикалізацію суспільства поділяють і пакистанські військові. При цьому Меттіс закликав зосередитися на контролі над озброєннями і над нерозповсюдженням їх, так як Пакистан активно нарощує ядерний потенціал.
Меттіс займав пост глави американського оборонного відомства з січня 2017 року по 31 грудня 2018 року. У проханні про відставку міністр вказав на наявність розбіжностей з президентом США Дональдом Трампом.
У липні директор розвідувального управління Пeнтагона Роберт Ешлі заявив, що в короткостроковій перспективі для Штатів вкрай небезпечна Росія, а в довгостроковій – Китай.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»