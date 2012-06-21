Церемонія прощання з екс-президентом Франції Жаком Шираком відбудеться 29 вересня перед Будинком Інвалідів в сьомому окрузі Парижа.
Місце і час церемонії вибрали родичі Ширака. Питання про те, чи буде труну з тілом покійного виставлено на загальний огляд, поки не вирішено. Влада проробляє деталі заходу, про які пообіцяли повідомити пізніше.
Понеділок, 30 вересня, стане у Франції днем національного трауру – на всіх громадських будівлях будуть приспущені державні прапори. Також в цей день пройде хвилина мовчання. Опівдні в паризькій церкві Сен-Сюльпіс відбудеться траурна служба по екс-президенту.
У ніч на 27 вересня в знак пам'яті політика буде вимкнене освітлення Ейфелевої вежі. Таке розпорядження віддала мер міста Анн Ідальго.
Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років. Причина смерті не повідомляється.
ДОВІДКА «УК»
Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 рік. Він народився в 1932 році в Парижі в сім'ї вчителів. Навчався в ліцеї Карно і Людовика Великого.
Також він працював на транспортному судні, служив у французькій армії, брав участь в Алжирській війні і був поранений. Вищу освіту здобув в Інституті політичних досліджень і Національній школі адміністрації, а після закінчення навчання почав кар'єру держслужбовця як аудитор Рахункової палати і незабаром зайнявся політичною діяльністю.
Ширак став активістом, а потім одним з лідерів правих голлістських партій. Далі він займав крісло міністра сільського господарства, а з 1977 року аж до обрання президентом в 1995 році був мером Парижа.
У травні 2007 року Ширак склав повноваження глави держави і покинув Єлисейський палац. З цього моменту він довічно став членом Конституційної ради Франції і брав участь у його засіданнях. У грудні 2011 року його засудили на два роки умовно за перевищення службових повноважень і розтрату. За час судових тяжб в пресі з'явилася версія, що Ширак страждає на хворобу Альцгеймера, проте його дружина спростовувала цю інформацію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»