Міжнародна команда дослідників у лабораторних умовах відтворила марсіанські умови і провела експеримент, який довів, що лавоподібні потоки на Червоній планеті насправді можуть бути застиглим брудом.

Дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience, а коротко про нбого йдеться на сайті британського Університету Ланкастера. Відомо, що на марсіанській поверхні є десятки тисяч масивних каналів із сотнями кілометрів в довжину і десятками — в ширину.

Вважалося, що вони є результатом великих повеней, які відбувалися в давнину на Марсі. На їх місці зараз добре видно такі утворення, які дуже схожі на земну застиглу вулканічну лаву. Але досі точно не було відомо, лава це чи бруд.

У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати природу цих потоків. Використовуючи відомі дані, вони в спеціальній вакуумній камері відтворили температуру і атмосферний тиск на поверхні Марса.

Потім вчені провели експерименти при низькому тиску і дуже низьких температурах, до мінус 20 градусів Цельсія, щоб відтворити марсіанське середовище. Вони виходили з того, що після повені вода має просочуватися в грунт, утворюючи бруд.

Бруд, як показали експерименти, в марсіанських умовах поводиться інакше, ніж на Землі, через швидке замерзання і утворення крижаної кірки. Це відбувається тому, що в розрідженій атмосфері Марса вода не стабільна, вона починає кипіти і випаровуватися. Випаровування відводить від бруду приховане тепло, що і призводить до його замерзання.

У «марсіанських умовах» експериментальні грязьові потоки сформували застиглі утворення, з гладкою хвилеподібною поверхнею, які схожі на застиглу лаву на Гаваях і в Ісландії.

Коли експериментальні грязьові потоки поміщали в земні умови, нічого подібного не відбувалося. При атмосферному тиску нашої планети вони не утворювали форми застиглої лави, не розширювалися і не покривалися крижаною кіркою навіть при дуже низькій температурі.

Експеримент довів, що дивовижний рельєф Марса міг сформуватися грязьовими вулканами. До речі, дослідники вважають, що подібний «грязьовий вулканізм» характерний і для карликової планети Церера, яка лежить в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вона покрита крижаною кіркою, під якою, як припускають вчені, може ховатися океан.

«Ми припускаємо, що «грязьовий вулканізм» може пояснити формування деяких лавоподібних потоків на Марсі, і що подібні процеси можуть призводити до «вивержень бруду» на крижаних об'єктах зовнішньої частини Сонячної системи», — говорить провідний автор дослідження доктор Петер Брож з Інституту геофізики Чеської академії наук.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

