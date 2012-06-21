Зберегти нормальний зір можна навіть в солідному віці, для цього достатньо пам'ятати про три важливі фактори: свіже повітря, перерви в роботі за комп'ютером і сонячні окуляри. Про це розповів представник підрозділу ВООЗ щодо запобігання сліпоти і глухоти Стюарт Кіл.
Сьогодні завдяки розвитку сучасних технологій людина щодня відчуває навантаження на свої очі. Вона годинами сидить за комп'ютером на роботі і вдома, а в дорозі раз у раз «прилипає» до планшета або смартфона. Не дивно, що через деякий час людина починає відчувати проблеми із зором. Хоча науково ще не доведено, що саме електронні гаджети безпосередньо погіршують зір, проте, їх вина в цьому процесі є. За словами Стюарта Кіла, ту кількість часу, яку люди просиджують біля моніторів, слід проводити на вулиці.
«Загальна рекомендація полягає в тому, що необхідно проводити більше часу поза приміщенням», – радить експерт.
Кіл також при рекомендує читанні тримати дистанцію між очима і екраном гаджета або книгою. Оптимальна відстань – мінімум 30 аснтиметрів. Інший хороший захист від очних недуг – сонячні окуляри. Вони здатні вберегти від таких патологій, як птеригія, при якій поверхня рогівки заростає кон'юктивітом.
До своїх очей треба ставитися дбайливіше, тому що проблеми із зором не проявляються до останнього моменту, і людина не може розпізнати, що цьому могло посприяти.
«Важливо, щоб усі люди проходили регулярний огляд у офтальмолога, щоб визначити проблеми на ранній стадії, і їх можна було б вилікувати правильним способом», – підкреслив Кіл.
У першу чергу, огляд повинні проходити люди, чия професійна діяльність пов'язана на роботі з комп'ютером. Людям старше 50 років або тим, хто працює в складних метеоумовах слід відвідувати офтальмолога щонайменше двічі на рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»