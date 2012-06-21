Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Такого малого збору меду, як цього року, не пам’ятає голова «Клубу професійних пасічників Житомирщини» Олександр Галатюк, передає suspilne.media. Так, через різке похолодання навесні не вдалося отримати достатньо весняного меду –– липового, акацієвого тощо. У деяких регіонах акація, наприклад, цвіла лише три-чотири дні.
Вся надія тепер на мед із соняшнику. Але вже зараз пасічники прогнозують, що збір меду буде приблизно уп’ятеро менший за торішній. Тож і ціна на нього не може не зрости.
Деякі пасічники цим навіть задоволені –– мовляв, ціна вища, а роботи менше, тож їхня праця буде більш рентабельною. До того ж вони радять не здавати мед перекупникам, що пропонують занадто низьку ціну, а продавати його у роздріб. Однак вочевидь не беруть до уваги, що підвищення ціни накладається на загальне зниження купівельної спроможності населення, тож надії на збагачення можуть виявитися примарними.
Ще одна небезпека, що очікує на цьогорічний ринок меду –– зростання кількості фальсифікату. При цьому він має продаватися за тією самою ціною, що й справжній мед, або лише неістотно дешевше, інакше це викличе підозру.