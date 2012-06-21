Неймовірно захоплююче відео польоту крізь найближчу нам Туманність Оріона відтворили за допомогою комп’ютерного моделювання експерти NASA.
Реальність зображення на відео просто вражає, створюється відчуття максимального наближення до дійсності. Однак насправді фахівці Національного управління космічними польотами NASA створили відеомодель польоту крізь надзвичайної краси Туманність Оріона, обробивши і об’єднавши дані орбітальних телескопів Hubble і Spitzer, що відтворює зображення ділянок Всесвіту в інфрачервоному випромінюванні.
За допомогою новітніх технологій та отриманими даними з орбітальних телескопів фахівці NASA надали об’ємність, що ще більше додало реалістичності і відчуттям справжнього польоту в космосі.
Користувачі оцінили старання експертів агентства і поцікавились, чи зможуть переглянути відеоряд в якості 3D, а також чи буде доступний спеціальний додаток для перегляду відео в VR-шоломах.