У виданні Inc.com опублікували матеріал, в якому йдеться про останні дослідження експертів космічного агентства NASA. Так, їм вдалося з'ясувати, скільки саме хвилин денного сну необхідно для підвищення працездатності і в цілому кращого самопочуття.
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«Пілоти, які спали в кабіні протягом 26 хвилин, показали підвищення пильності до 54% і підвищення продуктивності на 34% в порівнянні з тими, хто не спав», – йдеться в дослідженні NASA.
При цьому, що цікаво, часом навіть 26 хвилин сну можуть виявитися досить надлишковими, в разі, якщо вам відразу ж необхідно приступити до роботи. Саме тому фахівці космічного агентства назвали проміжок від 10 до 20 хвилин найкращим варіантом, якщо ви хочете трохи поспати вдень.
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Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»