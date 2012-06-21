Ринок електрокарів демонструє більш ніж вражаюче зростання, тому експерти радять людям, які підшукують новий автомобіль, звернути увагу на електричні авто. Для того, щоб визначитися з можливими варіантами, слід ознайомитися з десяткою кращих електромобілів 2020 го року.
Один з найцікавіших електрокарів цього року — нова Tesla Model Y. Великий запас ходу, значний об'єм вантажного простору, повний привід, семиступінчаста коробка передач — все це змушує придивитися до нового дітища Tesla більш уважно.
Інший більш ніж привабливий варіант — Volvo XC40. Це найменший кросовер в модельній лінійці виробника, але не дивлячись на скромні габарити, автомобіль може здивувати своїми характеристиками. Двигун потужністю 400 к.с. розганяє XC40 до 100 км/год менш ніж за 5 секунд.
BMW iX3 з двигуном потужністю 286 к.с. і унікальною батареєю є не менш креативною в технологічному плані моделлю, ніж Model Y або XC40. Шанувальникам німецьких авто варто придивитися і на Audi E-Tron, здатну похвалитися інноваційною трансмісією Quattro. Є ще BMW i4 і Volkswagen ID.4. Інші електрокари в ТОП-10 — Polestar 2 (спільне дітище Volvo і Geely), MINI Cooper SE, Ford Mustang Mach-E і Mazda MX-30.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»