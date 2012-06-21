Організатори премії «Європейський автомобіль року» (Car of the Year) опублікували 2 березня на своїй офіційній сторінці в Twitter список моделей – переможців конкурсу в 2020 році.
Так, переможцем став французький автомобіль Peugeot 208, який був високо відзначений журі конкурсу за дизайн і новітні технології. На звання кращого автомобіля Європи також претендували BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 і Toyota Corolla.
Конкурс «Європейський автомобіль року» – міжнародна нагорода в галузі автомобілебудування, що присуджується групою професійних європейських автомобільних журналістів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»