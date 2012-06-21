Серед них відмова від куріння, скорочення споживання продуктів тваринного походження і фізична активність. Тільки це збільшить тривалість життя мінімум на 10 років.
Спеціаліст в галузі вивчення біологічного, психологічного та соціального старіння лікар-геронтолог Обрі Ді Грей впевнений, що менш ніж через тисячу років на Землі будуть жити 1000-річні жителі. Він запевняє, що довголіття стане результатом міцного здоров'я.
Такої ж думки дотримується американський мандрівник і письменник Ден Бюттнер. Експерти разом відвідали ІІІ Форум соціальних інновацій в Москві, де обговорювалися питання довголіття.
Бюттнер нагадав, що на початку 20 століття тривалість життя в Росії була близько 40 років, ближче до 70 років вона значно зросла у зв'язку з тим, що люди навчилися боротися з різними інфекційними захворюваннями: холерою, кіром, туберкульозом. Нині відбувається подібне. За допомогою нових технологій і штучного інтелекту люди навчаться лікувати рак, хвороби серця, діабет, гіпертонію та інші недуги. Тоді тривалість життя різко зросте. Але поки цього не сталося, експерти під час форуму назвали звички, які допоможуть стати довгожителем вже сьогодні.
По-перше, людям терміново потрібно відмовитися від куріння. Обрі Ді Грей заявив, що в Росії занадто багато курців, а це безпосередньо пов'язано з якістю і тривалістю життя.
По-друге, слід зменшити споживання м'яса, яєць і сиру і перейти на рослинну їжу. Якщо це неможливо, то продукти тваринного походження варто вживати хоча б 1-2 рази на тиждень.
І останнє, фізичну активність ніхто не відміняв. Варто займатися спортом, більше ходити і замінювати поїздкм на машині пішими прогулянками. Ці звички збільшать життя мінімум на 10 років. Так принаймні заявили експерти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»